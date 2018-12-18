لندن 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم مناقشة مجلس الوزراء البريطاني ما إذا كان ينبغي زيادة الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق في حال رفض البرلمان اتفاق خروج الاتحاد الأوروبي المقترح.وأشارت الصحف إلى دعوة جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني، إلى إجراء اقتراع بسحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بسبب عدم سماحها للبرلمان بالتصويت على الفور، على الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.وتناولت الصحف استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، في خرقها لاتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في السويد، حيث قامت بقصف منازل المدنيين في مدينة الحديدة.وسلطت الضوء على انطلاق اليوم الثاني من المحادثات بين حركة طالبان وممثلين عن الحكومة الأمريكية بقيادة المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.// انتهى //13:42ت م0081