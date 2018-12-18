الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واساحتفت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 من شهر ديسمبر من كل عام، وحمل عنوان "اللغة العربية والشباب".وأتاحت التعليم لمنسوبيها بهذه المناسبة عرض مؤلفاتهم في منصة توقيع خاصة لكل مؤلف ليشهد يومها عرساً ثقافياً و مشهداً يظل راسخاً في ذاكرة منسوبيها.وانطلاقاً من اهتمام الوزارة باللغة العربية، فقد طورت إستراتيجياتها المنهجية، وذلك بعد إقرار مادتي الخط و الإملاء لمناهج المرحلة الابتدائية، خاصة أن المادتين كانتا ضمن سلسلة أساسية لمواد اللغة العربية، وتم إلغاؤهما سابقاً في خطة لتطوير المناهج، وبعد دراسة عميقة بالتعاون مع الشركات ذوات الخبرة، و تجاوباً مع رغبة الميدان التعليمي أعلن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى عودة المنهجين للمرحلة الابتدائية ابتداء من الفصل الدراسي القادم.ولم تكتف " التعليم" بالوقوف على هذين المنهجين، بل استحدثت منهج التفكير الناقد، الذي سيعنى بتنمية مهارات طلاب المرحلة الثانوية في التفكير الناقد خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي و في ظل النمو المعرفي المتسارع، إضافة لاستعداد الوزارة لإقرار "منهج الفلسفة " كواحد من المناهج الدراسية التي ستطبقها الوزارة.وجاءت حزمة القرارات مواكبة لليوم العالمي للغة العربية.// انتهى //13:45ت م0082