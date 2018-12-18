الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسزار وفد من أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية أمس، مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض، بهدف تعزيز التعاون البحثي، والاطلاع على أعمال المركز وبرامجه.ورافق سفير جهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصود، أعضاء الوفد الذي ضم،مدير الأكاديمية الدكتور شهرت يافقاتشيف، ، ووكيل الأكاديمية بهرام جان محمديف، وأستاذ اللغات والترجمة في جامعة الملك سعود الدكتور مرتضى غازي سيدعمروف،حيث قدم رئيس المركز الدكتور يحيى محمود بن جنيد، نبذة عن أعمال المركز فيما جرى مناقشة سبل التعاون بين الجانبين والاتفاق على العمل المشترك في الجوانب البحثية والعلمية.وأوضح الدكتور شهرت يافقاتشيف ،أن أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية تهتم بمراكز البحث العلمي، والمؤسسات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية، وتتطلع لتقوية أواصر التواصل العلمي والمعرفي بما يخدم البلدين.من جانبه أكد رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي، استعداد المركز في التعاون العلمي والبحثي مع أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، ومراكز الفكر في أوزبكستان فيما يخدم الحركة الثقافية والعلمية بين البلدين.حضر الفعالية المدير التنفيذي لمركز البحوث والتواصل المعرفي عبدالله بن يوسف الكويليت، ورئيس وحدة وسط آسيا وجنوب القوقاز بالمركز الدكتور عائض آلِ ربيع.//انتهى//13:50ت م0085