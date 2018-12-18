الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأكدت جمعية علماء إسلام باكستان وقوفهم بجانب المملكة العربية السعودية في السراء والضراء لأنها قبلة المسلمين وقلب العالم الإسلامي، ورفضهم بالزج بالمملكة وقيادتها الرشيدة في قضايا وادعاءات زائفة لا تمت للحقيقة بصلة.وأكد رئيس الجمعية عضو البرلمان فضل الرحمن مفتي، في تصريح رداً على ما صدر من مجلس الشيوخ الأمريكي تجاه قادة المملكة والتدخل في شؤونها الداخلية، التضامن مع المملكة العربية السعودية، التي تحكم بشرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.وقال :" إن الدفاع عن المملكة فخر لكل مسلم في العالم فهي قلب العالم الإسلامي وحامية الحرمين الشريفين وتشرف قادتها على مر التاريخ بخدمتهما والدفاع عنهما ".وثمّن الجهود المباركة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- التي تبذل الغالي والنفيس في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.وسأل الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها وأمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //13:56ت م0086