الجزائر 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسبدأت في العاصمة الجزائرية اليوم، أعمال الاجتماع الـ 12 لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وعدد من الهيئات الاقتصادية والإقليمية المعنية.ويبحث الاجتماع الذي يستمر يومين عدة موضوعات, من بينها تعزيز التوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، ودراسة حصيلة النشاطات السنوية للمركز وتحليل الوضع الحالي لمكافحة ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية، وتحسين التعاون والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الظاهرة مع تحديد سبل تطوير آليات مكافحة الإرهاب.// انتهى //15:39ت م0159