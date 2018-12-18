القطيف 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسبحث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس طارق بن عبدالله الملحم، ومدير عام مؤسسة الري في محافظة القطيف المهندس عثمان بن فهد الصرعاوي، سبل التعاون بين الجانبين، وذلك خلال زيارة المهندس الملحم أمس, لمقر المؤسسة في القطيف.واستعرض مدير عام المؤسسة العامة للري في محافظة القطيف، خطط وأهداف المؤسسة التي تسعى إلى تحقيقها ودورها في خدمة أبناء المنطقة.من جانبه, قدم المهندس الملحم في ختام اللقاء, درع شكر وتقدير إلى المهندس الصرعاوي لجهوده المستمرة والمتميزة في التعاون بين الإدارتين.// انتهى //15:42ت م0162