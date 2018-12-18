المنامة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم, عند مستوى 1,314 نقطة على انخفاض وقدره 5.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 828.04 نقطة على انخفاض وقدره 25.15 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة، 31 مليون و 537 ألف و 943 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين و 88 ألف و 502 دينارًا بحرينيًا نفذت خلال 60 صفقة.// انتهى //15:50ت م0164