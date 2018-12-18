الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واستحتفي الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية في جمهورية الصين الشعبية وفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بكين، غداً الأربعاء في احتفالية كبيرة باليوم العالمي للغة العربيةتحت عنوان ( اللغة العربية والشباب ).وتقيم الملحقية بهذه المناسبة العديد من الفعاليات عن الخط العربي وورشة عمل للتعريف بجمالية الخط العربي وورشة عمل لتعلم الخط العربي وكذلك تقديم مطبوعات مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، وتقديم الروايات السعودية المترجمة للغة الصينية وبعض الهدايا من الخط العربي للزوار.// انتهى //15:52ت م0166