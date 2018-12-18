عكار 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3,135 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل توزيع الحقيبة المدرسية مدرسة رجم خلف الرسمية، و مدرسة الوعر الرسمية، و ثانوية رجم خلف الرسمية، و مدرسة رفيق الحريري الرسمية - رجم حسين ، و مدرسة بهية الحريري الرسمية، و مدرسة حنيدر الرسمية، و مدرسة كنيسة الرسمية المختلطة، و مدرسة البداوي الرسمية للصبيان، و مدرسة البداوي الثانية الرسمية للبنات، و مدرسة حرار المختلطة الرسمية، و مدرسة الحويش الرسمية المختلطة، و مدرسة ذوق الحبالصة المختلطة الرسمية، في محافظتي شمال لبنان و عكار.وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.//انتهى//15:53ت م0167