الباحة 11 ربيع الأول 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 واسوقعت جامعة الباحة اليوم عدداً من عقود بيوت الخبرة بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية في الجامعة مع عدد من أساتذة وخبراء من الجامعة، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكلاء الجامعة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور غانم محمد الغامدي أن العقود التي تم توقيعها ستة عقود بيوت خبرة شملت المجالات الهندسية، وخدمات الطاقة وتحلية المياه، والاستشارات الرياضية، والدراسات الدعوية. وأضاف سعادته أن بيوت الخبرة التي تمت الموافقة على إنشائها بالجامعة يقوم عليها أساتذة يحملون درجات علمية، وخبرات عملية مرموقة، ويعول عليها تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والتي تنص على أن تتحول الجامعات إلى جامعات منتجة قادرة على تحقيق خدمات للمجتمع وفي ذات الوقت تحقيق موارد مالية تمكنها من تنويع مصادر تمويلها لتحقق بذلك ذاتيتها واستقلاليتها.وذكر عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية الدكتور بن سعود الزهراني أن بيوت الخبرة تمثل وسيلة فريدة من نوعها في استثمار الموارد البشرية المؤهلة والإمكانات المادية والمعرفية بالجامعة، وأن معهد الدراسات والخدمات الاستشارية سوف يسعى من خلال بيوت الخبرة هذه والقنوات الأخرى إلى تعزيز مبدأ الشركة الاستراتيجية بين الجامعة، وكل شرائح المجتمع واستثمار الموارد البشرية المتخصصة والإمكانات المادية والمعرفية بالجامعة وتسخيرها لخدمة مؤسسات القطاعين العام والخاص.// انتهى //15:54ت م0168