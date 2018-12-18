الرباط 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، أن حماية اللغة العربية تتطلب قرارات فاعلة في السياسات العامة، بوصفها رمزًا للسيادة الوطنية وللهوية الحضارية.وحثّ المدير العام للمنظمة في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، المجامعَ اللغوية والأكاديمية والاتحادات العلمية والمنظمات العربية وهيئات المترجمين ونقابات الصحافيين والإعلاميين والقائمين على المحطات الإذاعية والفضائيات التلفزيونية، على ضرورة توحيد الجهود التي تقوم بها في مجال التمكين للغة العربية، حتى لا تتعدّد مناهج التعريب، وتتباين بالتالي مصادر المصطلح ووجهاته.ودعا التويجري المسؤولين التربويين وواضعي الخطط والبرامج التربوية في الدول الأعضاء، إلى تجديد وسائل تعليمها في مختلف المراحل التعليمية، والاستفادة مما صارت توفره التقنية الرقمية من مُنتجات وبرمجيات وآليات تيسّـر عمليات التعليم والتعلّم اللغوي، وتحفّز الطلاب لدراسة اللغة العربية وإتقان مهاراتها.وعلى غرار السنوات الماضية خصصت الايسيسكو للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل سنة مجموعة من الفعاليات والندوات واللقاءات إضافة إلى تنظيم معرض للخط العربي تحت عنوان “تجليات جمالية للغة العربية والثقافة الإسلامية”، شارك فيه عددًا من الخطّاطين المغاربة.// انتهى //15:55ت م0169