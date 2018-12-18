بريدة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، شهد وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، اليوم ، المؤتمر العلمي السنوي لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم, وتخريج أطباء الزمالة السعودية لطب القلب للكبار والزمالة السعودية التخدير القلب المفتوح, وأخصائي تصوير القلب بالأشعة الصوتية "صدى القلب ، الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم ممثلة بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في المنطقة ، ويستمر على مدى يومين, وذلك في فندق الموفينبيك في مدينة بريدة.وبين المشرف العام على المركز الدكتور عبدالرحمن المسند في كلمته خلال الحفل الخطابي أن المركز دأب على عقد هذا المؤتمر سنوياً كجزء أساسي من الخطة التدريبية الاستراتيجية للإدارة التي تهدف إلى تدريب وتطوير مهارات الممارسين الصحيين وأهمها كيفية التعامل مع جميع الحالات الطارئة للقلب ومنها الخفيفة والمتوسطة والحرجة, وفقاً لآخر مستجدات البحوث العلمية المبنية على البراهين.ولفت الانتباه إلى أنه جرى هذا العام دعوة العديد من المتحدثين المتخصصين في مجال العناية بالقلب من داخل المملكة وخارجها للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في هذا الخصوص ، مشيراً إلى أن المؤتمر سيستمر لمدة يومين, حيث يشتمل على 16 محاضرة و 10 ورش عمل ، مبيناً أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت البرنامج بواقع 16 ساعة تعليم طبي مستمر.وشاهد وكيل الإمارة والحضور فيلم قصير يحكي أبرز إنجازات المركز لعام 2017 - 2018م والخطوات التي يسير عليها في تحقيق العديد من الإنجازات الطبية على مستوى مناطق المملكة.وكرّم وكيل الإمارة مشرفي البرامج التدريبية, وتسليم شهادات التخرج لعدد من خريجي البرامج التدريبية لأطباء الزمالة السعودية لطب القلب للكبار والزمالة السعودية التخدير القلب المفتوح, وأخصائي تصوير القلب بالأشعة الصوتية.حضر المؤتمر مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي ، ومدير عام الإدارة العامة للمراكز المتخصصة بوزارة الصحة الدكتور فيصل الدهمشي ، وبعضاً من القيادات الصحية بالمنطقة.// انتهى //15:57ت م0170