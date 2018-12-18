طرابلس 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة في ليبيا بشير القنطري ، اليوم في طرابلس النائبة الأولى عن اليونيسيف في ليبيا نارينيه اسلاينان.وبحث الجانبان خلال اللقاء، آلية فتح أفق للتعاون المشترك بين الهيئة واليوينسف وتضمين رؤى وخطط الهيئة خلال عام 2019 بجدول أعمال اليونسف وآلية دعم خطط الهيئة التي تستهدف الشباب ودمجهم في الأنشطة والبرامج المستقبلية.// انتهى //16:02ت م0171