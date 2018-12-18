جدة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأعلن "طيران أديل" أحدث طيران اقتصادي وثالث اكبر مشغل جوي بالمملكة ، ، عن تسيّير رحلات جديدة من الدمام إلى كل من الرياض وأبها ، وجازان ، إضافة إلى رفع عدد الرحلات القائمة حالياً بين الرياض وأبها والمدينة المنورة ، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية ، والتزامًا بوعده لتوفير رحلات إضافية أكثر ملاءمة ومرونة ، لمساعدة قاعدة عملائه المتنامية وإعطائهم المزيد من الراحة في اختيار الرحلات التي تناسبهم بأسعار مخفضة على مداراليوم .ويأتي ذلك رغبة من "طيران أديل" في تحديث شبكة رحلاته التي تضم 8 مدن داخلية هي : الرياض ، وجدة ، والدمام ، والقصيم ، وجازان ، وأبها ، وتبوك ، والمدينة المنورة .وسيُدشن يوم الاربعاء الموافق 2 يناير 2019م (14) رحلة جديدة وإضافية منها (12) رحلة يومية من والى الدمام (6 ) رحلات من والى الرياض ورحلتين من وإلى أبها ، ورحلتين من والى المدينة المنورة و رحلتين من و إلى جازان) وبذلك سيرتفع عدد رحلات الشركة اليومية المغادرة من مطار الدمام إلى (18) رحلات يومية والتي تربط الدمام مع كلاً من الرياض و جدة وأبها والمدينة وجازان، وذلك تعزيزاً لتواجد طيران اديل في المنطقة الشرقية باعتبارها المنطقة الصناعية الأولى بالمملكة، وفي نفس الوقت ستضيف الشركة رحلتين اضافية بين الرياض وأبها ليصل بذلك عدد الرحلات اليومية التي تربط العاصمة بعروس الجنوب لـ (6) رحلات يومياً في الاتجاهين.وقال الرئيس التنفيذي لـ"طيران أديل" كون كورفياتيس "نجاحنا اليوم في تسيير 68 رحلة يومياً تربط كافة الجهات الأربعة على خريطة المملكة برحلات جوية منتظمة ، يؤكد مدى اهتمامنا وحرصنا الدائم على تقديم أفضل خدمات السفر الجوي المخفض لعملائنا الكرام في المملكة ، ويسرني أن أدعو الجميع إلى اغتنام فرصة الحصول على أقل الأسعار عند الحجز مبكراً من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية وخوض تجربة سفر قيّمة وممتعة".وأضاف "خطة الشركة في توسيع شبكة الرحلات الداخلية أولت أهتماماً كبيراً لكافة مناطق المملكة وفي مقدمتها المنطقة الشرقية، وبهدف تعزيز تواجدنا في المنطقة ومواكبة للمتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق النقل بالمملكة فقد وفرنا أسعاراً منافسة تبدأ من 78 ريالاً وهو السعر الأقل مقارنة بأي وسيلة نقل أخرى، الى جانب توفير خيارات أوسع للمسافرين المغادرين من المنطقة الشرقية والقادمين إليها".وأختتم الرئيس التنفيذي لطيران أديل حديثه بالتأكيد على أن الشركة تشهد نمواً متسارعاً ، كاشفاً أنه لمواكبة ذلك فإن الشركة بصدد افتتاح محطة محورية جديدة للعمليات التشغيلية في مطار العاصمة الرياض .// انتهى //16:04ت م0172