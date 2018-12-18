محايل 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واستفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي وبحضور رئيس البلدية أحمد عوض البارقي مشروع القرية التراثية و الممشى ومطل جبال.واستمع البناوي لشرح مفصل عن مشروع القرية التراثية، المنتظر تهيئتها لإقامة البرامج والفعاليات التي تشهدها المحافظة على مدار العام، واطلع على مشروع الممشى المجاور للقرية الذي تشرف على تنفيذه بلدية المحافظة، ومشروع مطل جبال .// انتهى //17:49ت م0202