جدة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسيواصل المعرض السعودي الدولي للسيارات والدراجات النارية ومستلزمات السيارات في دورته الـ 40 ، إقامة فعالياته , بمركز جدة للمنتديات والفعاليات , بمشاركة كبرى وكالات السيارات العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين, وكوريا, واليابان.ويشهد الحدث عرض مجموعة واسعة لأحدث الطرازات للعام 2019، بالإضافة إلى أنشطة مليئةً بالحركة بما في ذلك القيادة البهلوانية الاستعراضية، وفعاليات سباق السيارات "الدريفت" وتجربة الطرق الوعرة, فضلاً عن عمليات البيع بالتجزئة التي تستمر طوال أيام المعرض الذي يستمر حتى 20 ديسمبر الجاري.يذكر أن جناح مرور جدة الراعي للمعرض, لقي إقبالًا كبيرًا من قبل زوار معرض السعودية الدولي للسيارات ، حيث امتاز الجناح بتقديم توعية مكثفة للزوار بالسلامة المرورية، وأنظمة المرور, وقواعد السير على الطريق.// انتهى //17:52ت م0203