نجران 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واستفقد معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أمس، جناح الجامعة بقرية نجران في الجنادرية.واطلع الدكتور السبيعي على التجهيزات القائمة في الجناح وما يحتويه من لوحات تعريفية تُبرز جهود الجامعة، والخدمات التي يقدمها الجناح, التي توضح أبرز إنجازات الجامعة وأنشطتها على مختلف الأصعدة.وحث معالي مدير الجامعة, ممثلي الجناح على تقديم أفضل الخدمات للزوار وإبراز مكانة الجامعة وإمكاناتها المتقدمة، والتعريف ببرامجها الدراسية وخدماتها المجتمعية.من جهته، أكد وكيل الجامعة رئيس لجنة جناح الجامعة بالجنادرية الدكتور محمد علي فايع، أن الجامعة حرصت على أن يكون الجناح شاملًا لكل ما تقدمه الجامعة من خدمات متنوعة، مبينًا أن الجامعة عملت على التجهيزات منذ وقت مبكر, باللوحات التعريفية, والشاشات الإلكترونية، وكذلك الكتيبات التعريفية عن الكليات والجامعة بشكل عام, سعياً لإبراز ما توصلت له الجامعة من خطوات متقدمة في جميع مجالاتها.وأوضح أن المستشفى الجامعي سيقدم خدمات طبية للزوار عبر عيادة بقرية نجران التراثية، إضافة إلى مشاركة عمادة شؤون الطلاب في فعاليات القرية بعدد من الفقرات المتنوعة.// انتهى //17:56ت م0204