نجران 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الجودة وقياس الأداء اليوم، المرحلة الثالثة من مراحل التقويم الذاتي المؤسسي لجميع الإدارات وأقسامها المختلفة للبنين والبنات، وذلك بهدف تشخيص الواقع للإدارات ومدى تحقيق المعاير اللازمة لتجويد العمل والوقوف على ما تم إنجازه في المراحل السابقة.وأبان مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم نجران محمد هادي آل هتيلة، أن العمل على ترميز الإدارات والمكاتب وجميع العمليات والإجراءات ستشمل جميع الإدارات لضمان تقديم خدمات للمستفيدين .//انتهى//17:59ت م0205