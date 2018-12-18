الاحساء 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسنفذت فرق الصيانة المتخصصة التابعة للمؤسسة العامة للري اليوم عملية استبدال عدد 195 من الألواح الخرسانية لقناة الري الرئيسية F1 بطول 975 متر وذلك ضمن أعمال ومهام المؤسسة .واستبدلت الألواح الخرسانية القديمة في القناة بألواح خرسانية جديدة، إلى جانب تركيب العوازل المائية والفواصل، وإجراء صيانة دورية ميكانيكية لبوابات التحكم، وتنظيف القناة الرئيسية بطول 1300متر، وتنظيف القنوات الفرعية بطول 1370متراً شارك فيها 149موظفاً من منسوبي إدارتي الصيانة العامة والتشغيل بالمؤسسة.يذكر أن العمل وزع على 3 فرق ميدانية بالموقع، نفذت مهامها على مدى يومين بمعدل 14 ساعة متواصلة في اليوم، لإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن، بهدف المحافظة على مرافق المؤسسة، لأداء مهامها وضمان سير برامج الري الخاصة بالمزارعين على وتيرة ثابتة، مع المحافظة على سلامة الطرق الزراعية أثناء عملية الاستبدال.// انتهى //18:02ت م0206