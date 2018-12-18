المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسيشارك مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة في مهرجان الوطني للثقافة والتراث في دورته الـ 33، من خلال جناحه في "بيت منطقة المدينة المنورة".وأكد مدير عام المركز محمد بن مصطفى النعمان, أن المشاركة تسعى إلى تسليط الضوء على جوانب من تاريخ وحضارة المدينة المنورة وموروثها الأصيل والعريق، وما شهدته من تطور وتنمية في العهد السعودي المعطاء.وأضاف النعمان أن جناح المركز بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة المركز، سيصافح زواره الكرام هذا العام بالعديد من البرامج والفعاليات، منها : المجسمات التي تحاكي عصور المدينة المختلفة، إضافة لأفلام مرئية تحاول وصف السيرة النبوية للزوار بكل تفاصيلها، كما يوجد عرض لمجموعة من مقتنيات المركز وإصداراته, التي تسلط الضوء على تاريخ المدينة، ورُكـن للقراءة، ومبادرة لتبادل إصدارات المركز مع كُــتُــب الزوار، وكذلك مبادرة لتواصل المركز مع المهتمين.وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية, حقق المركز العديد من المنجزات منها : جمع وحفظ أكثر من 100 ألف مخطوط متعلق بتاريخ المدينة، وما يزيد على 60 ألف وثيقة تاريخية، وتحقيق وطباعة أكثر 43 كتابًا، وإصدار مجلة علمية محكمة وصلت أعدادها لــ 47 عددًا، وإنتاج أفلام وثائقية عن تاريخ المدينة، وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والندوات العلمية، وإقامة معارض دائمة كمعرض (محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ومعرض "المدينة المنورة .. مأرز الإيمان", والعمل على عدد من المشروعات العلمية منها : مشروع الطرق النبوية، والتوثيق الشفوي لتاريخ المدينة المنورة "روايتهم"، وموسوعة معمار المسجد النبوي الشريف، ووادي العقيق "دراسة تاريخية وجيولوجية، والأطلس البيئي "البري والبحري" لمنطقة المدينة المنورة، إلى غير ذلك من المشروعات والأبحاث والدراسات، إضافة لإقامة الفعاليات الثقافية، والدورات التدريبية المتخصصة، مبينًا أن هناك موقع إلكتروني تفاعلي يقدم خدماته للباحثين والمهتمين بتاريخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.// انتهى //18:04ت م0208