القاهرة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسعبرت 54 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين بحمولات اجمالية بلغت 3 ملايين و 700 ألف طن.وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 26 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و 900 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 28 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و 800 ألف طن أكبرها ناقلة بترول حمولتها 165 ألف طن.// انتهى //18:05ت م0210