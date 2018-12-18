موسكو 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسالتقى الممثل لوزارة الخارجية الكورية لشؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية لي دو هونغ اليوم، نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، الذي يزور العاصمة الكورية سيئول.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا الوضع في شبة الجزيرة الكورية وتسويتها.// انتهى //18:09ت م0212