الجزائر 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واستمكنت قوات الجيش الجزائريمن الكشف عن مخباً للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار جنوب الجزائر.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن الجيش الجزائري كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار جنوب البلاد يحتوي على بندقية رشاش من نوع " اف ام بي كي وعشرة صواريخ ارض جو وستة قذائف هاون وست صمامات خاصة بقذائف الهاون الى جانب كمية من الذخيرة.وأضىاف البيان : إن وحدات أخرى من الجيش بمدينتي عين قزام وعين امناس أوقفت 35 مهربًا وصادرت منهم مركبة رباعية الدفع وبضائع مهربة، كما اوقفت عناصر مشتركة للجيش والأمن من جانب آخر شخصين بتهمة تنظيم عمليات الهجرة غير شرعية من الجزائر نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //18:10ت م0214