موسكو 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسالتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارك لوكوك الذي يزور روسيا الاتحادية للمشاركة في فعاليات يوم رجل الإطفاء في روسيا الاتحادية.وأفاد بيان وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا القضايا الرئيسية في الأعمال الإنسانية مع التركيز على الوضع في سوريا واليمن.// انتهى //18:11ت م0215