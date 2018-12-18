عدن 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسوقع وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق العمل للرصد والإبلاغ التابع للأمم المتحدة الممثل بمكتب "يونيسف"، خارطة الطريق المحدثة والمتمثلة بتنفيذ الخطة الأممية المشتركة لانهاء استخدام الأطفال وتجنيدهم.وتقضي الاتفاقية الأساسية بين الحكومة اليمنية والفريق بالشروع في تنفيذ مشاريعها وبرامجها الخاصة بحماية الأطفال دون تمييز بمختلف المحافظات اليمنية.وقال وزير حقوق الإنسان اليمني عقب توقيع الاتفاق: إن هذه الاتفاقية وقعت في صنعاء في العام 2014م وتم البدء بخطوة لتشريعها ولكنها توقفت بسبب الحرب الغاشمة التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إثر انقلابها على الشرعية.وأشارت الممثل المقيم لمنظمة "يونيسيف" في اليمن ميرتشل ريلانو من جهتها، إلى أن إتفاقية إيقاف تجنيد الأطفال جاءت لتحمي حقوق الطفل لكونهم أكثر تأثيرًا من النزاعات والحروب وانتهاك لحقوقهم.// انتهى //19:23ت م0245