الرياض 11 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018م واسرفع معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولشعب المملكة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، التي تعكس مدى الاهتمام بتعزيز التنمية الوطنية في جميع المجالات.ونوّه معاليه، بما تضمنته بنود الميزانية من الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة، التي رسمت في ذات الوقت معالم الإصلاح الاقتصادي الشامل وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، إضافة إلى تنوّع المشاريع ومصادر الدخل من غير النفط، والاهتمام بقطاعات البُنى التحتية، التي من شأنها أن تنعكس على مستويات الأداء، لتلبية احتياجات المواطنين وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.ودعا معالي أمين منطقة الرياض، الله سبحانه أن يديم على القيادة والوطن والشعب نعمة الرخاء والازدهار والنماء، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل مكروه، إنه سميع مجيب الدعاء.// انتهى //19:42ت م0247