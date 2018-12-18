عام / بلدية المجاردة توقف تعديات على 100ألف متر مربع من الأراضي الحكومية شرق مركز خاط
الثلاثاء 1440/4/11 هـ الموافق 2018/12/18 م واس
محايل 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واس
أوقفت بلدية محافظة المجاردة اليوم , تعديات على مساحة 100 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء شرق مركز خاط التابع للمحافظة ، بعد أن قام عدد من المواطنين بالتعدي على الأراضي بعمل عقوم ترابية , وأحواش وشبوك.
وأوضحت البلدية أن الآليات قامت بإزالة الإحداثات المخالفة ، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين , مما استوجب إزالة التعدي على الفور.
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19:43ت م
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