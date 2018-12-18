الباحة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أثناء إعلان ميزانية الخير للعام 2019م وما جاء فيها من مضامين هامة نحو الاستمرار في مسيرة التنمية والتطوير لكل مناطق المملكة دون استثناء وزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه.وأشاد سموه باهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالمواطنين والمواطنات لينعموا بالراحة والرفاهية والمزيد من الخدمات, بالإضافة إلى إطلاق جملة من البرامج لتحقيق أهداف وخطط رؤية المملكة 2030م, التي تستهدف إعداد المملكة للمستقبل الواعد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة, التي واكبها هيكلة عدد من أجهزة الدولة.وقال سمو أمير الباحة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة : إن هذه الميزانية التاريخية بداية لتحقيق نجاح رؤية المملكة 2030م, وتؤكد مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والتوسع في حجم الإنفاق في ظل الظروف التي تمر بها أسعار النفط وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.وبيّن سمو أمير الباحة الجهود والدعم غير المحدود من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، للعمل نحو تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن, ورسم الأهداف المستقبلية والمستمرة لدعم وتعزيز رفاهية أبناء هذا الوطن الغالي, من خلال التوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة, وتخفيف الأعباء عليهم وتجاوز التحديات، وتعزيزها بالقرارات والمبادرات التنموية الجديدة والفعالة, التي تساعد الدولة على التقدم وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة, والتأكيد أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في جهود التنمية الاقتصادية, وأن دورهم كبير في المشاركة في ظل الدعم والتحفيز المستمر من الدولة للقطاع الخاص.ورفع سمو أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - نظير ما يقومان به من اهتمام وحرص وعناية بالوطن ومواطنيه والاستمرار في برامج التنمية المستدامة.// انتهى //19:44ت م0249