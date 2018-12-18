الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة؛ التي تعكس مدى الاهتمام برفاهية المواطنين ودفع عجلة التنمية في جميع المجالات.وأكد معاليه، أن ميزانية 2019 ستسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030 التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزاً لوجستيا عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.وأشاد العامودي بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - وتوجيهاته السديدة التي أثمرت عن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023م، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية.وأشار وزير النقل، إلى أن الإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق الحكومي التنموي، يجسد متانة الاقتصاد السعودي، واستمرار التقدم في إصلاح إدارة المالية العامة وضبطها.// انتهى //19:51ت م0251