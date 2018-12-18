تونس 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأثنى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان على أداء رجال الشرطة العرب ودورهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الوطن العربي، مجددًا حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على تطوير التعاون العربي الأمني وتعزيزه في مختلف مجالات.ورفع معاليه في بيان بمناسبة يوم الشرطة العربية الذي يحتفل به اليوم الثامن عشر من ديسمبر تاريخ انعقاد المؤتمر الأول لقادة الشرطة والأمن العرب قبل ستة وأربعين عامًا الشكر والتقدير لرجال الشرطة العرب واجهزتهم عرفانًا بالجهود التي يبذلونها حرصًا على أداء الرسالة النبيلة في حفظ الأمن والاستقرار وبث السكينة والاطمئنان في ربوع الأوطان العربية.وأضاف الدكتور كومان أن الاحتفال بيوم الشرطة العربية يجسد توحد إرادة صناع القرار الأمني العربي واتفاق رؤاهم لتحقيق أسمى هدف وهو ترسيخ الأمن والاستقرار في الوطن العربي.وحيا مسيرة الأمن العربي التي سهر على رعايتها مجلس وزراء الداخلية العرب ووصفها بأنها مسيرة حافلة بالإنجازات والمكاسب، مشيرًا الى انشاء الهياكل اللازمة، ووضع الاتفاقيات والقوانين المنظمة للعمل المشترك، ورسم الاستراتيجيات والخطط المرحلية، وتطور مجالات التعاون وتشعبها حتى بات التعاون الأمني العربي اليوم مثلًا يحتذى به في العمل العربي المشترك.وأشار معاليه إلى تطوير المجلس لنموذج عربي خاص بالتنبؤ بالمخاطر الأمنية، استشرافًا للمستقبل واستباقًا لكل ما من شأنه أن يشكل تهديدًا لزعزعة الأمن في المنطقة العربية أو أن يعرض المواطنين للخطر ، مؤكدًا أن مجال التعاون الأمني العربي تعزز من خلال عقد مؤتمر مدراء شرطة النجدة في الدول العربية.كما توقف معاليه، عند تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب هذا العام من خلال وضع رؤية أمنية عربية إزاء تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي رسمت خارطة طريق لوضع استراتيجية إقليمية عربية لمكافحة الإرهاب وحددت جملة من البرامج للعمل الأمني العربي في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة العربية، موازاة مع إنشاء فريق عمل من المختصين لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية بمختلف أنواعها، سواًء تعلق الأمر بانتقال المقاتلين من مناطق الصراع وبؤر التوتر أو إليها، أو بانخراط المرأة في الأعمال الإرهابية، أو بالإرهاب الكيميائي وغيرها من التهديدات التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية.// يتبع //19:53ت م0253

وأكد معاليه حرص الأجهزة الأمنية العربية على احترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الموضوع حظي منذ عقود باهتمام كبير من لدن قادة الشرطة والأمن، وقد تعزز هذا العام من خلال البدء في إنشاء موقع إلكتروني خاص بالأمن وحقوق الإنسان، وإصدار مجلة عربية تعنى بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، مواصلة للجهود التي تم بذلها سابقا لجعل احترام حقوق الإنسان اللبنة الأساسية التي يبنى عليها كل عمل أمني.واستعرض مجمل الفعاليات والاليات التي تم وضعها في اطار ترسيخ ثقافة حقوق الانسان في العمل الامني العربي بينها عقد مؤتمر سنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وعقد اجتماع مشترك بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، وتطوير مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي، إضافة إلى وضع مشروع استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.وتوقف معالي الامين العام عند اهتمام المجلس بموضوع البيئة في الوطن العربي ليشير إلى وضع قانون عربي نموذجي لحماية وتنمية البيئة وخطة نموذجية عربية للتوعية الإعلامية من مخاطر الجرائم الماسة بسلامة البيئة وكيفية المحافظة عليها من التلوث، وتعزز الاهتمام بالبيئة هذا العام من خلال مناقشة المؤتمر الثاني والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب لموضوع الشرطة البيئية.واثنى معاليه على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة في الميدان حيث يقدمون أرواحهم الزكية لحماية الوطن والمواطن.وخلص إلى القول إنه تقديرًا لهذه التضحيات الجسام ما فتئ مجلس وزراء الداخلية العرب يعمل على تعزيز أوجه الرعاية المقدمة لمنسوبي أجهزة الشرطة العربية، وهو ما تجلى في قراره بعقد مؤتمر رؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية العربية مرة كل عام بحيث تتم مناقشة سبل تدعيم تلك الرعاية وبالنظر في مشاريع طموحة منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء صندوق تضامن عربي لتغطية نفقات علاج المصابين من رجال الشرطة والأمن العرب.وحث الامين العام المواطنين والمجتمع المدني على تقدير الدور الذي يقوم به رجال الأمن، مشيرًا إلى أن الشرطة هدفها الأسمى حماية أمن المجتمع وأفراده والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، داعيًا الجهات المعنية كافة إلى تضمين احتفالاتها بيوم الشرطة العربية فعاليات لتكريم شهداء الشرطة والتعريف بالتضحيات الجسيمة التي تبذلها أجهزة الأمن العربية دفاعا عن الوطن وحماية للمواطنين.// انتهى //19:53ت م0254