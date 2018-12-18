الأفلاج 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأسهم فريق " صبا النسائي بنادي حوراء، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج, إلى غرس ثقافة التطوع، وتعميق روح العمل التطوعي، وتنمية روح المساهمة والبذل والعطاء, حيث قدم الفريق العديد من المبادرات المجتمعية والعديد من الأعمال التطوعية بالمحافظة .ونجح فريق صبا النسائي التطوعي، الذي يضم 30 متطوعة من بنات المحافظة، في وضع خطة لتقديم حملات تطوعية تنشر ثقافة التطوع وروح العمل التطوعي، واستقطاب طاقات عملية وفنية عملت على الإسهام الإيجابي في بناء وتقدم المجتمع، وقدمت خدمات تطوعية شملت كسوة الشتاء، ولمة الجدات، وتكريم عاملات المنازل، والتوعية في حفظ النعمة، وعيادة المرضى، وتوفير قبعات وحافظات ماء صغيرة لعمال البلدية .ويهدف الفريق إلى إتاحة الفرصة للمتطوعات للمشاركة في تقديم الخدمات والأنشطة، ونشر الرسالة الإنسانية لخدمة وإسعاد فئات المجتمع ، وتطوير بيئة العمل وتنميته من خلال الاستفادة من الجمهور وخبرات المتطوعات، لتحقيق رؤية الوطن 2030 التي لم تغفل جانباً مهماً من جوانب تطوير المملكة وهو الجانب التطوعي .// انتهى //19:56ت م0256