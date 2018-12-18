الطائف 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسالتقى مدير مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف فهد بن سعد الرقيب اليوم, مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العميد عمر بن عبيد المقذلي, وعدد من الضباط, سعيًا من إدارة مركز التأهيل الشامل على تفعيل الشراكات والزيارات الاستراتيجية مع الدفاع المدني.وهدف اللقاء إلى مشاركة نزلاء ومنسوبي المركز, وتثقيفهم بأبرز الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني, والتعريف بالآليات والمعدات والتجهيزات التي وفرتها الدولة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.وشمل اللقاء, القيام بجوله على المركز والوقوف علي اشتراطات السلامة, كما تخللها بحث تعزيز جانب الشراكة بين الإدارتين وتذليل الصعوبات النفسية كافة, التي قد تواجه نزلاء المركز, وتتمحور في عمل زيارات مجتمعية مشابهة تعكف على غرس جوانب المودة بين النزيل ورجل الإطفاء.وقدم الرقيب الشكر والتقدير لمدير إدارة الدفاع المدني بالطائف على زيارتهم الهادفة, متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.وفي نهاية الزيارة, قام المقذلي بتقديم الورود والهدايا للنزلاء, مشيدًا بجهود مركز التأهيل الشامل والقائمين عليه على ما يقدمونه من جهود ملموسة في خدمة من شرفنا الله بخدمتهم// انتهى //19:57ت م0257