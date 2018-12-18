حائل 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بمكتبه بقصر أجا اليوم اثنين من موظفي إمارة المنطقة بعد أن تبرع أحدها للآخر بكليته.وأشاد سمو أمير منطقة حائل بما قام به الموظف دخيل بن عقيل السعدي التميمي تجاه شقيقه مدير عام الحقوق العامة بإمارة المنطقة عبدالكريم بن عقيل السعدي التميمي بالتبرع له بكليته ونجاح العملية الجراحية وعودتهما للعمل بصحة ومعنويات مرتفعة, مؤكدًا سموه أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على ابن الوطن والمنطقة, وهما أنموذجاً يحتذى به, , داعيًا الله أن يحفظهما وأن يتم عليهما الصحة والعافية.من جانبه, أعرب مدير عام الحقوق بإمارة منطقة حائل عبدالكريم بن عقيل السعدي التميمي, عن شكره للمولى عز وجل , الذي أتم الشفاء وبارك بالعمل, ثم لسمو أمير منطقة حائل, وسمو نائبه على اهتمام سموهما ودعمهما لكل المبادرات والأعمال الخيرية والاجتماعية , سائلًا الله أن يحفظ الجميع, وأن يكتب لهم الصحة والعافية والتوفيق.// انتهى //20:24ت م0259