عرعر 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) ، وما تضمنته من برامج وقرارات مهمة .وقال سموه " إن الميزانية أظهرت نتائج إيجابية تدل على متانة اقتصاد هذا البلد واستقراره في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها كثير من دول العالم".وأضاف سموه : إن ما صدر في هذه الميزانية من نتائج مالية إيجابية تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقاً لـرؤية المملكة 2030 ومدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي ، وتعكس عزم القيادة على تأسيس قاعدة اقتصادية قوية متينة، تنطلق منها نهضة حديثة استثنائية، ويستشرف المواطن عبرها مستقبلاً متفردًا ومشرقًا بأذن الله .وأكد سموه أن الميزانية العامة تعكس سعي الدولة الحثيث إلى تحقيق كل ما يلبي تطلعات المواطنين، ويدعم فئة الشباب من الجنسين ، ويسهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير المزيد من فرص العمل .‏‎وفي ختام تصريحه ، دعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، الله العلي القدير، أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان ورغد العيش .// انتهى //20:30ت م0260