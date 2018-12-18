لحج 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بجولة تفقدية على برنامج معيلات الأسر في مديرية المسيمير بمحافظة لحج .وشمل الفريق الزائر مسؤول المتابعة والتقييم للبرامج التدريبية لمعيلات الأسر في المديرية المهندس عبدالقادر باسلطان، ومسؤولة قطاع التدريب والتأهيل المهني الدكتورة أسماء الشقري، ومنسق المشروع بالمحافظة فواز الشاؤوش .ويهدف برنامج معيلات الأسر إلى تحسين معيشة النساء اللاتي فقدن مصدر الدخل والأسر الأشد فقرًا، من خلال التدريب المهني والحرفي وتدريب المستفيدات في جوانب التسويق والدخول إلى سوق العمل وممارسة المهنة .// انتهى //20:33ت م0261