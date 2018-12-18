الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/1440 ، تشكل إنجازاً وطنياً باهراً على جميع المقاييس لما حققته من قفزات ونجاحات تجعل المراقب والراصد لمسارات الاقتصاد السعودي ينحني احتراماً وتقديراً لتلك الإنجازات الوطنية وما رافقها من خطط اقتصادية ومالية طموحة قادت البلاد إلى مثل هذه الميزانية التي تزيد من مكانة وصلابة الاقتصاد السعودي وتؤكد على توجهه السريع إلى المزيد من النماء والتطور وتنعكس إيجاباً على مستوى معيشة الشعب السعودي ومستقبل أجياله القادمة وهي مقصد وغاية كافة السياسات العامة للدولة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وقال معاليه : إن ما أعلن عنه من إنفاق قياسي بلغ 1،106 تريليون ريال وبنمو متوقع للإيرادات يقدر بـ 975 مليار ريال مع تراجع العجز إلى 131 مليار ريال في هذه الميزانية المباركة يوضح لنا وللعالم أجمع أن المملكة متجهة بشكل كبير إلى تكوين مملكة الغد والطموح، التي لا زالت الخطط والاستراتيجيات الوطنية ترسم ملامحها بكل قدرة واحتراف من خلال السعي الدؤوب نحو الإصلاحات العامة في كافة مرافق الدولة واستشراف مستقبلها الوطني وتثبيت أواصره من خلال رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 حيث أصبحت تلك الرؤية بمثابة الخطة الوطنية الشاملة التي نؤمن بها جميعاً ونشد على يد منظّرها ومطلقها الأول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - وفقه الله - ، كونها غاية الوطن واستراتيجية قيادته من أجل حاضر مشرق ومستقبل واعد لبلادنا.واختتم معالي نائب وزير الخدمة المدنية تصريحه بتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام لوزارة الخدمة المدنية ، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والرخاء.// انتهى //21:09ت م0268