الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن القفزة النوعية التي شهدتها ميزانية المملكة لهذا العام 1440-1441هـ تؤكد نجاحات جهود الدولة في إطار رؤية المملكة 2030.وقال سموه في تصريح صحفي بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة :" نحمد الله على ماتعيشه المملكة العربية السعودية في ظل هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله – من أمن واستقرار وازدهار في المجالات كافة وذلك بفضل الله ثم بفضل ما تحقق من نجاحات لجهود الدولة في إطار رؤية المملكة 2030 والتي تؤكدها القفزة النوعية للميزانية لهذا العام 1440-1441هـ الموافق 2019م وعلى نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة وما تحمله هذه الميزانية من بشائر خير ونماء وتطور لهذه البلاد المباركة وسعادة واستقرار لأبنائها الذين هم على الدوام في مقدمة اهتمامات القيادة الرشيدة".وأضاف سمو وزير الداخلية " ونؤمل بحول الله وقدرته أن تسهم ميزانية الدولة لهذا العام في تعزيز قدرات المملكة الدفاعية والأمنية وتنفيذ العديد من الخطط والبرامج التنموية والمشروعات الطموحة وفق ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة".وسأل سموه الله تعالى أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان وأن يحقق له ولأبنائه مزيد التطور والاستقرار في ظل قيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وأن يوفقنا جميعاً لشكر هذه النعم العظيمة والمحافظة عليها.// انتهى //21:31ت م0271