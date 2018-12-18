نجران 11 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، عظيم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من عناية ورعاية سخية بتنمية الوطن، وخدمة المواطن الكريم، التي تجسدت بجلاء في الميزانية العامة للدولة.ووصف سموه في تصريح صحافي، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 م بـ"الميزانية الأعظم.. في الظرف الأصعب"، باعتماد خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ أعظم ميزانية في تاريخ المملكة، رغم التحديات الصعبة، التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن ضخامة هذه الميزانية وسط الظروف العصيبة العالمية، يعكس بوضوح رصانة السياسة المالية في المملكة، بفضل حكمة القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ، وحرصها البالغ على تجاوز كل التحديات والعقبات من أجل المواطن.ونوّه سموه بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين، وتصريح سمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، من كلمات ودلالات، تمثّل ركائز قوية لمستقبل الوطن، نحو تنمية شاملة، تصنعها رؤية المملكة 2030.وفي ختام تصريح سموه، دعا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد الخير والنعيم، ويحفظ لها أمنها وأمانها وشعبها الأبي الكريم.// انتهى //21:34ت م0272