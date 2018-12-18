الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) .وقال سموه في برقية لسمو ولي العهد : " لقد استبشر المواطنون في هذه البلاد المباركة بما حملته هذه الموازنة من بشائر الخير والنماء التي جاءت لتؤكد حرص قيادة هذه البلاد ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وسموكم الكريم - حفظكم الله - على رسم سياسة مالية بعيدة المدى تضمن للوطن والمواطن استقراراً مالياً وتنميةً مستدامة دون التأثر باي مؤثرات خارجيه وفق رؤية محكمة وسياسة ثابتة وواثقة".وسأل سمو أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يمد سمو ولي العهد بعونه وتوفيقه ويأخذ بيديه لكل ما فيه خير للبلاد وأبنائها.// انتهى //22:32ت م0282