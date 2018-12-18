الدمام 11 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسوصف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 هـ التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - اليوم بميزانية الخير والنماء لهذه البلاد المباركة في ظل قيادتها الحكيمة ، التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة ، بحجم انفاق 1106 مليارات ريال، يستحوذ التعليم والصحة فيها على النسبة الأكبر من الإنفاق كتأكيد على اهتمام الدولة أيدها الله بهاذين القطاعين.وأشار سموه إلى أن إعلان الميزانية بأرقامها العالية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وتدعم كذلك تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يضع المواطن محل اهتمامه إذ يعد هو محور التنمية وركيزته الأساسية ومن أولوياته ، ظهر ذلك في أمره الكريم - ايده الله - باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي .وأضاف سموه بأن القيادة عازمة على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.ودعا سموه الله أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويديم على بلادنا أمنها وآمانها واستقرار.// انتهى //22:33ت م0283