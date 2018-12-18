الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الامين -حفظهم الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 – 1441هـ (2019م).وأكد معاليه أن ميزانية المملكة التاريخية هذا العام 2019م تجسد اهتمام القيادة بتقديم خدمات تنموية واسعة النطاق لمواطنيها، وما يزيدنا اعتزازاً بها هو الإنفاق الكفؤ الذي راعى مختلف القطاعات في سبيل بناء اقتصاد يتمتّع بالاستدامة والتنوّع.ونوه التميمي بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وحرصه على تقديم جميع الخدمات المتميزة للمواطنين، والرفع من كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، ضمن أهداف رؤية المملكة2030م، والمضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية.وأشاد بما جاء تضمنه تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتأكيد سموه على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.وأضاف رئيس الطيران المدني " ميزانية 2019م تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة وتعزيز كفاءة الإنفاق، وقد حققت ميزانية الدولة - ولله الحمد - تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، من حيث زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م".وقال التميمي: الهيئة العامة للطيران المدني حظيت بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ، لمواصلة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها منظومة الطيران المدني بالمملكة من صناعة وتدريب، وتعزيز حضور المملكة الدولي كلاعب رئيسي في صناعة النقل الجوي في العالم، وإرساء مكانة المملكة كمركز لوجستي رئيس لصناعة الطيران في المنطقة، وستسهم هذه الميزانية - بإذن الله - في تحقيق رؤية الهيئة الرامية إلى تطوير صناعة النقل الجوي والرقي بمستوى الخدمات المقدمة بها.وأفاد معاليه أن الميزانية ستسهم في استحداث وتطوير المطارات والبنى التحتية وتحديث أجهزة الملاحة الجوية واستحداث وتوسعة المطارات القائمة وزيادة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتناسب مع تنامي الحركة الجوية، مبيناً ان الهيئة ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع لمواكبة النمو الاقتصادي المضطرد، سائلاً الله عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه، وأن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والرخاء.// انتهى //22:40ت م0285