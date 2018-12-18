الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بـ 5 مواجهات انتهت اثنتان منها بالفوز، مقابل 3 تعادلات.وعلى ملعب نادي الباطن، حقق العدالة فوزا على حساب مضيفه القيصومة بهدفين مقابل هدف، بعد أن كان متأخرا بنتيجة 0-1 ، ليرتفع رصيد فريق العدالة لـ 27 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد القيصومة عند 13 نقطة في المركز العشرين.وتعادل فريق ضمك مع ضيفه الطائي إيجابيا بهدف لمثله، ورفع ضمك رصيده لـ 28 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما وصل رصيد الطائي لـ 21 نقطة، بالمركز الحادي عشر ، كما تعادل النهضة سلبيا مع ضيفه المجزل بدون أهداف، ليصل رصيد النهضة لـ 17 نقطة في المركز الـ 19، بينما ارتفع رصيد المجزل لـ 21 نقطة في المركز الـ 12 بجدول الترتيب.وتعادل الخليج مع ضيفه العين بهدفين لكل منهما ، وارتفع رصيد فريق الخليج إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما وصل رصيد العين لـ 20 نقطة في المركز الثالث عشر.وفي مباراة أخرى، خسر هجر على ملعبه بالأحساء أمام الكوكب بهدف دون رد، ليرتقي الكوكب للمركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد هجر عند 24 نقطة في المركز السادس .// انتهى //22:41ت م0286