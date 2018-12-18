الخرطوم 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واساستقبل فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس الجمهورية السودانية في بيت الضيافة بالخرطوم اليوم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.وأكد فخامته خلال اللقاء أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيز وتفعيل قنوات التعاون والمشاركات في الدورات التدريبية والعمل المشترك من خلال المناورات بين القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.من جانبه قدم معالي رئيس هيئة الأركان العامة شكره وتقديره لفخامة الرئيس السوداني على حفاوة الاستقبال والحرص على تطوير التعاون بين القوات المسلحة السعودية والسودانية التي تعزز القدرات الدفاعية للبلدين.كما حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة اليوم حفل تخريج دورتي الدفاع الوطني الـ (30) والحرب العليا الـ (18) وبينهم دارسون من المملكة بحضور فخامة الرئيس عمر البشير، وذلك في الأكاديمية العسكرية العليا السودانية في الخرطوم.وخلال الزيارة، استقبل معالي وزير الدفاع السوداني الفريق الأول الركن عوض محمد أحمد بن عوف بمكتبه اليوم معالي رئيس هيئة الأركان العامة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر حيث أكد الجانبان على عمق ومتانة العلاقات بين السودان والمملكة والموقف الثابت في مواجهة جميع المخاطر والتهديدات التي تضمن أمن واستقرار المنطقة.وقد التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بمعالي رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق الأول الركن كمال عبدالمعروف الماحي وناقشا أبرز التحديات والتطورات التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.وكان رئيس هيئة الأركان قد وصل الخرطوم الليلة الماضية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام, وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، ورئيس أركان القوات الجوية السودانية الفريق طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد والملحق العسكري بالسفارة العميد الركن عبدالكريم العمير وعدد من أعضاء السفارة.// انتهى //22:41ت م0287