الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأقيمت اليوم أربع مباريات ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة جمعت الوحدة مع الاتحاد، والنهضة مع النصر، والأنصار مع أحد، والهلال مع الفتح.وفاز الوحدة على الاتحاد بنتيجة 67 - 65 على صالة الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة، ليرفع الوحدة رصيده لـ9 نقاط في المركز السابع، فيما وصل رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الرابع.وعاد النصر من الدمام بفوز على النهضة بنتيجة 77-73، ليرفع رصيده لـ10 نقاط في المركز الثالث، فيما وصل رصيد النهضة عند 6 نقاط في المركز العاشر.وتمكن أحد من الفوز على مضيفه الأنصار 80 - 61 في صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، وبهذه النتيجة رفع أحد رصيده النقطي إلى 12 نقطة في المركز الأول، فيما ارتفع رصيد الأنصار إلى 7 نقاط في المركز التاسع.وعاد الفتح من الرياض بفوز على مضيفه الهلال 82 - 76 ليحتل المركز الثاني بـ11 نقطة، فيما جاء الهلال في المركز السادس برصيد 9 نقاط.// انتهى //22:42ت م0288