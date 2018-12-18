رياضي / المنتخب السعودي لسلة الكراسي المتحركة يكسب البحرين في البطولة الخليجية
الثلاثاء 1440/4/11 هـ الموافق 2018/12/18 م واس
الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واس
واصل المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة تميزه في البطولة الخليجية التاسعة التي انطلقت أمس بالكويت بتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد أن تغلب على نظيره البحريني بنتيجة (65 - 18 ) على صالة نادي الكويت الرياضي للمعاقين بالكويت ضمن الجولة الثانية للمسابقة .
وكان الأخضر افتتح مشواره بالبطولة أمس بالفوز على الإمارات بنتيجة ( 67 - 34) ، متساوياً في النقاط مع المنتخب الكويتي الذي حقق فوزين كذلك على البحرين والإمارات حيث سيلتقي الأخضر غداً بنظيره الكويتي في ختام المرحلة الأولى من المسابقة ، فيما ستقام المرحلة الثانية يوم الجمعة بلقائي نصف النهائي ، حيث يجمع اللقاء الأول المنتخبان الحاصلان على المركزين الثاني والثالث يليهما لقاء يجمع صاحب المركز الأول بصاحب المركز الرابع والخاسران سيلتقيان يوم السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع ، يليه لقاء يجمع المنتخبان الفائزان في نصف النهائي لتحديد بطل النسخة التاسعة من المسابقة.
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22:43ت م
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