الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسواصل المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة تميزه في البطولة الخليجية التاسعة التي انطلقت أمس بالكويت بتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد أن تغلب على نظيره البحريني بنتيجة (65 - 18 ) على صالة نادي الكويت الرياضي للمعاقين بالكويت ضمن الجولة الثانية للمسابقة .وكان الأخضر افتتح مشواره بالبطولة أمس بالفوز على الإمارات بنتيجة ( 67 - 34) ، متساوياً في النقاط مع المنتخب الكويتي الذي حقق فوزين كذلك على البحرين والإمارات حيث سيلتقي الأخضر غداً بنظيره الكويتي في ختام المرحلة الأولى من المسابقة ، فيما ستقام المرحلة الثانية يوم الجمعة بلقائي نصف النهائي ، حيث يجمع اللقاء الأول المنتخبان الحاصلان على المركزين الثاني والثالث يليهما لقاء يجمع صاحب المركز الأول بصاحب المركز الرابع والخاسران سيلتقيان يوم السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع ، يليه لقاء يجمع المنتخبان الفائزان في نصف النهائي لتحديد بطل النسخة التاسعة من المسابقة.// انتهى //22:43ت م0289