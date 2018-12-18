الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) .وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة " إن إعلان المملكة لميزانية تشمل أكبر إنفاق في تاريخها بأكثر من ترليون ريال يجسد إنجازها الواضح في خططها وإجراءاتها في ظل تحديات عالمية وأقليمية على مستويات الاقتصاد والتنمية "وأضاف " إن الروئ الحكيمة والنظرة الثاقبة لسيدي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في التعامل مع المتغيرات والتطورات على الأصعدة كافة بينتها الأرقام والبرامج والمبادرات في هذا اليوم بمتابعة من سيدي سمو ولي العهد حفظه الله فكانت شاهدة في مجملها على الإدارة السديدة والمنهج الواضح والعمل الواحد في رؤية المملكة 2030 " .وسأل معاليه الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقاداتها ويديم علينا الأمن والأمان .// انتهى //23:15ت م0293