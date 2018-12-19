سكاكا 11 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، بمضامين الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 - 1441 هـ ( 2019م ) التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" .وقال سموه بهذه المناسبة : يشرفني يا سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان، عن كل ما تقومون به " أيدكم الله" من جهود في سبيل خدمة هذه البلاد المبارك وشعبها الوفي، فقد جاءت ميزانية الخير والعطاء التي أعلنتموها " حفظكم الله " لتؤكد متانة الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات المحيطة بنا، كما أن بنود هذه الميزانية جاءت في صالح وخدمة الوطن والمواطن التي تم من خلالها اعتماد الكثير من مشروعات التنمية في جميع مناطق المملكة والتي تهدف في مجملها إلى أن يستفيد منها أبناء هذا الوطن المعطاء .ونوه سمو نائب أمير منطقة الجوف بما حققته المملكة من نمو اقتصادي منقطع النظير خلال الفترة الماضية الذي يؤكد السير على خطى ثابته نحو تحقيق أهداف الرؤية المباركة للمملكة 2030 والاعتماد على الإيرادات غير النفطية من خلال تنويع مصادر الدخل ، وهو ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأن الإيرادات غير النفطية ستتضاعف في هذه الميزانية، وهذا ما تحقق ولله الحمد.وأكد سموه أن ميزانية الخير والنماء حملت في طياتها خير وفير لأبناء هذا الوطن الأوفياء وفرصًا كريمة متنوعه في كافة المجالات ، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التدريب والتأهيل والعمل لجميع فئات المجتمع .ودعا سموه الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " .//انتهى//00:07ت م0309