الباحة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين باسمه، ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة أسمى عبارات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1440 / 1441هـ (2019)، وعلى ما حملته من بشائر الخير والنّماء والعطاء، وبما تضمّنته من أهداف اقتصاديّة مستدامة، وخططٍ تنمويّة شاملة، تقوم على مبدأ الوضوح، والشفافيّة، والمسؤوليّة، وهو ما يعكس مدى ما وصل إليه الاقتصاد السعودي من تماسك ومتانة حتى أصبح الرقم الأقوى في المعادلة الاقتصادية على المستوي الدولي والعالمي.وقال معاليه : إنّ (ميزانية المملكة للعام المالي 2019م) التي أعلنها سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تقوم على مجموعة من الرّكائز الرّئيسة؛ لتحقيق حزمةٍ من الأهداف الجوهريّة من أجل دعم النّمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق مبدأ الاستدامة والاستقرار المالي، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.وأكّد الدكتور عبدالله الحسين أنّ تلك الأهداف والرّكائز التي قامت عليها الميزانيّة العامة لهذا العام لا تخرج عن كلّ ما فيه مصلحة الوطن والمواطن على حدٍّ سواء، بتعزيز دور الحكومة لتحقيق جوانب الرفاهية لجميع المواطنين، وتقديم أعلى مستوى من التّنمية الشّاملة في جميع مناطق المملكة، بالتركيز على تقديم خدمات نوعية تجمع ما بين التميّز والتطوير؛ فضلاً عن ضبط الإدارة المالية، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتمكين القطاع الخاص والسعي نحو تحفيزه.وختم معالي مدير جامعة الباحة تصريحه بالقول: إذا كانت هذا الميزانية هي الأعلى والأضخم في تاريخ هذا الوطن الغالي؛ فإنّ تباشير الخير والعطاء والتّنمية مستمرة بفضل الله، ثمّ بفضل حكومتنا الرّشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وهو ما يتّضح من الأرقام الماليّة التي حفلت بها ميزانيّة هذا العام ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة التي بدأت في تحقيق أهدافها بكلّ ثباتٍ، وإنجاز، وامتياز.//انتهى//00:26ت م0314