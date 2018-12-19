عرعر 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، نظمت إمارة المنطقة مساء اليوم ، ورشة عمل ‏" دور فروع الإدارات الحكومية في تحقيق رؤية 2030 " ، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن سلطان بن جريس ومديري الإدارات الحكومية ومساعديهم ومسؤولي الغرفة التجارية والصناعية ومدراء القطاع الخاص وغير الربحي بالمنطقة .وتأتي الورشة التي قدمها الدكتور حسين لافي الجحدلي ، في مسرح مجمع الأمل بمدينة عرعر ، ضمن مشروع مسائية الرؤية في منطقة الحدود الشمالية.وتحدث الدكتور الجحدلي عن نظرية " هو فستد للأبعاد الثقافية " وتتمثل في فرق السلطة ومدى تقبل المجتمع لفرق السلطة ، والفردية مقابل الجماعية التي تعكس اعتماد الفرد على نفسه أو مجموعة من الناس ، والرجولة مقابل النسوية وهي معيار يقيس مقدار توزيع الأدوار بين الجنسين ، وتفادي المجهول وهو يقيس مدى قلق أفراد المجتمع من المجهول ، والتوجيه بعيد المدى وهو معيار يوازن بين الفرص بعيده المدى والرضى قريب المدى.وتهدف هذه اللقاءات التي تعقد كل أسبوعين للقيادات بالإدارات الحكومية والمنشآت الخاصة وغير الربحية إلى شرح وتوضيح رؤية المملكة 2030 ومناقشة مبادرات القطاعات لتوسيع وتعميق النطاق المعرفي للمسؤولين وتعزيز الاتجاهات الإيجابية حيال الرؤية وتعزيز فرص التعاون والتنسيق بين القطاعات والارتقاء بمستوى القيادة والتحليل والتفكير والتحليل الاستراتيجي وترسيخ ثقافة التعلم المستمر وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد .// انتهى //00:33ت م0315