الدمام 11 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 18ديسمبر 2018 م واسأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن أرقام الميزانية العامة للدولة أثبتت حرصًا كبيرًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ورعاه على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن.وأضاف معاليه أن أرقام الميزانية تؤكد أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح، فقد قررت الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، وأن الكفاءة السعودية تسير بثقة في معالجة التحديات.وقال إن الشعب السعودي الكريم استبشر بميزانية الخير والتنمية للعام المالي الجديد التي هي انعكاسًا صادقًا للخير وتؤكد إصرار قيادتنا الحكيمة على تواصل العطاء واستمرار مسيرة الخير والتنمية في البلاد في جميع القطاعات وعلى كل الأصعدة , ودليل أن تلك الأرقام هي أضخم ميزانية.وأضاف " أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، يجسّد ما تتمتع به القيادة الرشيدة من حنكة سياسية ونظرة مستقبلية ثاقبة قادت المملكة إلى أعلى مستويات الرخاء والازدهار، إذ إن المملكة تسير بخطىً واثقة في ظل القيادة الرشيدة التي أظلّت المواطن في هذه الأرض الطيبة، ووفرت له سُبل العيش الكريم ، والحقيقة أن الميزانية بكل عناصرها هي لبناء الوطن ولخدمات المواطن ورفاهيته , وأن ما جاء في ميزانية الخير ليس أرقام فقط بل لابد أن يصحبها أفعال مخلصة وعمل دؤوب قادر على تحمل الأعباء والمسئوليات وتحويل هذه الأرقام إلى واقع ملموس على الأرض وفي حياة الناس وهذا ما وجه به خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للوزراء كافة والمسئولين بالعمل الدؤوب والاخلاص ومتابعة المشاريع خدمة للوطن والمواطنين .وفي ختام تصريحه دعا الجبير الله أن يوفق جميع المخلصين لهذا الوطن لما يحبه و يرضاه وأن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين إنه سميع مجيب.// انتهى //00:36ت م0316